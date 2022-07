Asllani, l’Inter ha comprato un pezzo di futuro. E non è escluso di vederlo con Brozovic

In attesa che si chiuda il mercato, l'Inter è sicura di aver preso un giocatore importante anche in prospettiva. Asllani si è confermato e ha fatto capire di non voler essere una comparsa in questa Inter.

"Asllani in principio non ha duplicato la prestazione di Lugano, i monegaschi gli hanno tolto ossigeno come se davanti avessero Brozovic. Però il ragazzo albanese ha qualità e personalità, non fugge dalla palla, la chiede, e alla lunga ha trovato il modo di tessere il suo calcio. Si è spostato, è sgusciato via dalle tagliole. Ha sfornato un paio di lanci ad alta precisione e nella ripresa è stato premiato dal gol del 2-2. Quando Nubel ha respinto il tiro di Lukaku, si è fatto trovare al posto giusto e ha messo in rete per il pareggio definitivo. È presto per esprimersi in via definitiva, ma oggi l’impressione è netta, con il 20enne ex Empoli l’Inter ha comprato un pezzo di futuro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.