L’Inter aspetterà Eriksen fino all’ultimo, possibili prestiti: 2 nomi da Madrid

Per sostituire Christian Eriksen durante il periodo di assenza, ecco che avanza l'ipotesi di una soluzione in prestito

Ma il club nerazzurro vuole aspettare il suo campione, lo aspetterà fino all'ultimo responso, sperando di poterlo riabbracciare sul campo di San Siro. Per sostituirlo durante il periodo di assenza , ecco che avanza l'ipotesi di una soluzione in prestito.

"Alcune opportunità interessanti si potrebbero aprire per esempio a Madrid dove torneranno alla base Odegaard e Ceballos a rimpolpare ancora di più una rosa dove c’è già troppa abbondanza come sottolineato pure da Carlo Ancelotti : la strada di ottenere uno dei due in prestito, potrebbe essere quindi percorribile", sottolinea oggi Tuttosport.