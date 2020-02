Inter, in estate nuovo assalto a Vidal: con lui e Eriksen sarà centrocampo da top club

A lungo inseguito dall’Inter nel corso del mercato invernale, Arturo Vidal è alla fine rimasto a Barcellona, nonostante fosse la prima richiesta di Antonio Conte. La dirigenza nerazzura, tuttavia, non ha ancora cancellato il suo nome dalla lista degli obiettivi di mercato: secondo La Gazzetta dello Sport, il club di viale della Liberazione sarebbe pronto a sferrare un nuovo assalto in estate.

“Il centrocampista del Barcellona era l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per rinforzare il centrocampo di Conte a gennaio: il cambio in panchina in Catalogna ha però bloccato l’ex Juve e così l’Inter ha deciso di andare forte su Christian Eriksen, poi sbarcato ad Appiano. A luglio, però, Marotta e Ausilio potrebbero tentare un nuovo assalto: con Eriksen e Vidal il centrocampo dell’Inter diventerebbe davvero da top club europeo“.