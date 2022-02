Inter, assist da Bremer? “Il calciatore ha candidamente chiesto al Toro di…”

Per non rischiare di ritrovarsi con un altro svincolando, magari demotivato, la società lo ha convinto a prolungare fino al 2024

Come già ribadito più volte, è Gleison Bremer l'erede designato di Stefan De Vrij in casa Inter. Non c'è più ormai il minimo dubbio sul difensore brasiliano, che, nonostante il rinnovo col Torino fino al 2024, ha la volontà di giocare in un club prestigioso. Spiega Tuttosport: "Il miglior difensore del campionato, ha capito da un po’ come funzionano le cose alla corte di Cairo, esplicitando candidamente la propria determinazione di andare a misurarsi in Champions. Per non rischiare di ritrovarsi con un altro svincolando, magari demotivato, la società lo ha convinto a prolungare fino al 2024, previa rassicurazione di lasciarlo partire all’offerta più allettante".