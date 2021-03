Inter-Atalanta, stesso furore ma c’è una differenza. Ecco quella più sostanziale

Al primo sguardo sembrano identiche, ma andando più a fondo Inter e Atalanta sono due squadre diverse

Al primo sguardo sembrano identiche: stessi colori, difesa a tre, attacchi prolifici. Ma andando più a fondo Inter e Atalanta sono due squadre diverse. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la più vistosa è la strategia di recupero. "Il pressing correndo in avanti, salve rare eccezioni, è l’idea dominante di Gasperini. Lo era anche per Conte, ma l’ha annacquata dopo aver subito troppe ripartenze a inizio stagione. L’Inter pressa ancora alto, il primo gol di Parma è nato da uno scippo di Brozovic sulla trequarti, ma se l’assalto non riesce in 5-6 secondi, l’ordine è di ricompattarsi dietro".