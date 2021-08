Inter-Atalanta Primavera, pagelle: Carboni arrembante, a Jurgens manca solo il gol

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Atalanta 3-2: la Primavera nerazzurra vince e convince all'esordio in campionato

Botis 6 Non impeccabile in occasionedei gol dell'Atalanta.

Muller 6,5 Al debutto ufficiale con la maglia dell'Inter, dimostra di avere indubbie qualità tecniche, anche se qualche volta perde l'attimo giusto per la giocata. (dal 12' st Casadei 6 Il covid lo ha debilitato a lungo durante l'estate e si vede: non al meglio, tornerà presto ai suoi livelli)

Jurgens 7 Imprendibile sui primi metri, non dà mai punti di riferimento ai difensori dell'Atalanta e aiuta i compagni anche in fase di ripiegamento. Mezzo voto in meno per le due occasioni sprecate davanti a Dajcar: uno come lui, in quelle circostanze, deve segnare. (dal 39' st Goffi sv)