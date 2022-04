Inter, e se in attacco restassero tutti? “Può arrivare questo nome in prestito”

Molto dipenderà dalle partenze: se dovessero restare tutti, la scelta potrebbe cadere su questo nome

Uno dei dubbi più grandi in casa Inter riguarda il futuro dell'attacco. Non è ancora dato sapere come sarà formato il reparto offensivo della prossima stagione: ci si aspettano infatti grandi offerte per Lautaro Martinez, anche se l'obiettivo del club è quello di tenerlo. E se dovessero restare tutti gli attaccanti presenti in rosa? Tuttosport risponde a questo quesito: "Molto dipenderà dalle partenze: se dovessero restare tutti (alla luce che Inzaghi vede Perisic pure come seconda punta), la scelta potrebbe cadere su Luka Jovic, in prestito dal Real".