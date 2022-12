GdS – L’Inter attende Lukaku come acqua nel deserto. Correa? L’interrogativo…

Il focus sui nerazzurri e in particolare sull'attaccante belga sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina

Se non tutto, molto passa da lì. L'Inter spera di riavere il miglior Romelu Lukaku al rientro dalla sosta, per dare una scossa alla classifica di Serie A, partendo proprio dal big match con il Napoli.

Dei nerazzurri parla la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti nel focus: "Rom, sempre Rom, fortissimamente Rom. Se Brozovic aveva già riassaggiato il campo prima della sosta, il rientro di Lukaku è atteso come acqua nel deserto. Smaltito l’infortunio, ha un mese per ritrovare destrezza e reattività. Correa ha perso il Mondiale per un tendine del ginocchio ed è sempre un punto interrogativo: tornerà in gruppo al rientro della squadra da Malta, ma come?".