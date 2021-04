Mercato, oggi l’Inter attenzionerà un calciatore del Verona. E non è Dimarco

Secondo L'Arena, c'è un calciatore tra i veneti che è finito nel mirino dell'Inter: ecco i dettagli

"Chi vedrei dei miei giocatori all'Inter? Difficile a dirsi perchè in pratica e come se facessimo un altro campionato. Forse uno o due". Così Ivan Juric, tecnico del Verona, ieri in conferenza stampa per presentare la sfida di oggi di San Siro contro l'Inter. Ma in realtà c'è un nome su cui il club nerazzurro ha messo gli occhi tra i gialloblu, come spiega L'Arena: "Niente nomi ed è giusto sia così, anche se pare essere molto attenzionato Marco Silvestri. Un portiere da affiancare ad Handanovic visto gli impegni dell'anno prossimo dei nerazzurri. Chissà quale undici schiererà oggi Juric alla Scala del calcio. C’è voglia di riscatto".