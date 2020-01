SM – Inter, attesa offerta per Gabigol: il Flamengo rilancerà?

Si muove qualcosa sul fronte Gabigol. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Inter attenderebbe dall’Inghilterra un’offerta di 22 mln più bonus dal West Ham. E questa proposta potrebbe spingere il Flamengo ad offrire di più rispetto ai 16 mln offerti finora per trattenere il giocatore che ha vinto il Pallone d’Oro sudamericano. Il tesoretto che si ricaverebbe dalla cessione del Barcellona aiuterebbe i nerazzurri a rinforzarsi a gennaio in attesa dell’estate. Quello sarebbe il momento giusto per l’arrivo di Eriksen.

