Attesa per l’esito del tampone di Skriniar: se sarà ancora positivo, due strade per l’Inter

In casa Inter continua a tener banco la questione legata ai calciatori risultati positivi al coronavirus.

Bastoni e Nainggolan sono tornati a disposizione di Antonio Conte, mentre Gagliardini e Radu non sono ancora guariti.

Per quanto riguarda Skriniar, si attende l’esito dell’ultimo tampone: attesa, in particolare, per il difensore slovacco, ancora in patria. Il Corriere dello Sport spiega come e quando potrebbe rientrare in Italia: “Il club aspetta l’esito del tampone di ieri su Skriniar. Se quest’ultimo sarà negativo, tornerà in Italia con un volo di linea, altrimenti due alternative: aspettare la negatività in patria o rientrare con un volo-ambulanza come Ronaldo“.