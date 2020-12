Inter, tanti auguri al gruppo Suning: 30 anni fa la nascita del colosso cinese

Il gruppo Suning compie oggi 30 anni: il colosso cinese, proprietario dell’Inter dal 2016, iniziò le sue attività commerciali il 26 dicembre del 1990 come rivenditore di condizionatori d’aria, prima di affermarsi in Cina e nel mondo come fornitore globale di servizi di vendita al dettaglio. L’Inter, con un messaggio pubblicato sui propri canali social, ha voluto celebrare questo importante traguardo.

Questo, invece, il messaggio postato proprio da Suning Holdings: “Fondata nel 1990 come rivenditore di condizionatori d’aria, l’innovazione trentennale di Suning ha trasformato il settore della vendita al dettaglio in Cina, evolvendosi fino a diventare un fornitore globale di servizi di vendita al dettaglio. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questo viaggio. Brindiamo a un altro fantastico decennio!“.