Inter, Ausilio: “Vanheusden-Genoa si può chiudere a breve. Su Bellerin…”

Le parole del ds nerazzurro: "Vanheusden al Genoa? Ci stiamo lavorando, è un'operazione che si può chiudere in poco tempo"

"Vanheusden al Genoa? Ci stiamo lavorando, è un'operazione che si può chiudere in poco tempo. Adesso vediamo. Se arriva Bellerin? Non ci sono novità". Queste le brevi dichiarazioni rilasciate da Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ai microfoni di Calciomercato.it in merito alle trattative più calde su cui il club nerazzurro sta lavorando in queste ore. Nessuna risposta invece sulla questione Joao Mario-Sporting Lisbona.