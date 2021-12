Inter, autostima cresciuta e la squadra sa come correre. Anche dopo Pintus…

I nerazzurri stanno attraversando un grande momento di forma

Per la prima volta da quando è tornata in Champions con Spalletti, l'Inter non si gioca la qualificazione all'ultima giornata. La vittoria contro lo Shakhtar ha regalato ai nerazzurri il pass degli ottavi con una giornata di anticipo. "L’Inter ha tutto da guadagnare, da questa partita. L’Inter è in fiducia: facendo un parallelo con la scorsa stagione, solo da marzo in poi in campionato i nerazzurri avevano la sensazione di essere padroni del proprio destino come accade oggi con Inzaghi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.