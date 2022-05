Inter, non solo Lukaku: oggi con l’avvocato Ledure in ballo anche un altro nome

L'incontro in programma servirà a riaprire i dialoghi su un rinnovo di contratto che sembrava ormai sfumato in casa nerazzurra

Ore calde attendono i dirigenti dell'Inter. In programma oggi l'incontro con l'avvocato Sebastien Ledure, col quale però non si parlerà solo di Romelu Lukaku.

Si legge infatti su TuttoSport: "Non solo Lukaku. Sebastien Ledure , avvocato specializzato in diritto sportivo, nonché proprietario dello studio legale CRESTA, nell’incontro odierno con i vertici nerazzurri parlerà presumibilmente anche di Stefan De Vrij. Il suo contratto con l’Inter scadrà nel giugno 2023 (inevitabile la cessione già in questa sessione di mercato in caso di mancato accordo per il rinnovo). Pochi mesi fa il noto legale aveva vinto la causa intentata dal calciatore contro la SEG, sua vecchia agenzia di rappresentanza, facendo ottenere all’atleta un indennizzo di ben 5 milioni e 160 mila euro. Il difensore nerazzurro si era affidato al noto professionista proprio su consiglio di Lukaku, che già in precedenza si era avvalso della consulenza del proprio connazionale con ottimi risultati".