Inter, ieri Barella ha rischiato l’espulsione. CdS: “Ecco cosa ha detto all’arbitro”

Poteva andare anche peggio all’Inter ieri. Analizzando la gara con la Sampdoria, il Corriere dello Sport rivela infatti un retroscena che avrebbe potuto inasprire il pomeriggio dei nerazzurri. Questo il racconto: “Una volta in svantaggio, per un’altra massima punizione, stavolta trasformata da Candreva (primo ex a segno), non sarebbe stato più semplice restare tranquilli, continuare a giocare, invece di farsi prendere dal nervosismo, con Barella che ha rischiato il secondo giallo dando del «fenomeno» all’arbitro? Invece, mentre il Sanchez e Lautaro sprecavano occasioni su occasioni, i padroni di casa trovavano il modo di raddoppiare. Damsgaard saltava 3 nerazzurri, per poi servire un assist d’oro a Keita, secondo ex a segno”.