Inter, Barella: “Scudetto? Sarebbe stato bellissimo festeggiare con i tifosi”

Le parole del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset alla consegna del premio Gentleman

Nicolò Barella è stato tra i premiati dell'Inter al Gentleman 2021. Queste le sue parole ai microfoni di Sport Mediaset: "Sono contento per aver ricevuto questo premio, ringrazio chi ha pensato a me e spero di poter continuare così. Scudetto? Sicuramente sarebbe stata una grandissima emozione festeggiare con i tifosi, voglio sognare e immaginare cosa sarebbe successo con loro. L'Italia? Sarebbe una bellissima soddisfazione poter vincere in azzurro, ma per ora ci godiamo questo e vediamo cosa ci riserverà il futuro".