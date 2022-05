GdS – Inter, torna Bastoni: la formazione che ha in mente Inzaghi per Cagliari

Semaforo verde in casa Inter per Alessandro Bastoni. Ecco la probabile formazione pronta per la sfida col Cagliari

Alessandro Cosattini

Semaforo verde in casa Inter per Alessandro Bastoni. Ci sarà contro il Cagliari, oggi ha lavorato in gruppo e Simone Inzaghi è pronto a dargli fiducia. “A questo punto si prospetta un ritorno del trio difensivo titolare dopo l'assenza per problemi fisici (al soleo) dell'ex Parma”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Per il resto, formazione delineata e pronta ad Appiano Gentile per la trasferta di domani: “Al di là delle percentuali in aumento sul ritorno dal primo minuto di Bastoni, l'unico vero ballottaggio è quello che contrappone Joaquin Correa ed Edin Dzeko, con il bosniaco che parte un paio di passi indietro per la forma fisica non brillantissima mostrata contro la Juventus: a 36 anni, la stanchezza è più che comprensibile dopo un anno da trascinatore d'esperienza. Al di là del partner di Lautaro Martinez, l'impressione è che sui restanti 9 giocatori Inzaghi sia pronto a rispolverare i titolarissimi. Il dato non è banale perché - pur escludendo le rotazioni delle punte - è da oltre due mesi che l'Inter non comincia una partita con coloro che sono considerati i migliori per ogni reparto. Era il derby di Milano nella semifinale di andata di Coppa Italia, l'1 marzo scorso: non fu certo una partita brillante a sancire lo 0-0 "in casa" del Milan, ma la partita di Cagliari ha tutta un'altra trama”, si legge.