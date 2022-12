Inter-Bastoni, presto incontro per il rinnovo: ecco la posizione del ragazzo

Diverse questioni importanti relative alla difesa dell'Inter dovranno essere sciolte nelle prossime settimane. Tra queste anche il futuro di Alessandro Bastoni, come rivela TuttoSport: "In attesa dell’auspicata fumata bianca con Skriniar e di decifrare il futuro di De Vrij, l’Inter ha in programma, entro la fine dell’anno, un incontro con gli agenti di Bastoni. Per provare a prolungare il contratto dell’atleta, in scadenza nel 2024. Lato giocatore la priorità, totale, è per i nerazzurri, con la speranza che presto possa arrivare un’offerta ritenuta congrua (ora percepisce 2.8 milioni più bonus). Esiste la consapevolezza che tirare la corda non farebbe bene a nessuno, ma anche quella del meritarsi un ingaggio da giocatore di valore (magari stile Barella, che parte da più di 4 milioni come parte fissa)".