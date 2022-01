Inter, Bastoni esulta: “Il modo migliore per iniziare l’anno”. Poi la dedica…

Le parole del difensore nerazzurro dopo la vittoria di questa sera contro la Lazio al Meazza

"Il modo migliore per iniziare l'anno: un gol e una vittoria". Questo il messaggio raggiante di Alessandro Bastoni, attraverso il suo profilo Instagram, al termine della gara con la Lazio. La vittoria per 2-1 dei nerazzurri è arrivata grazie ad un gol e un assist proprio del difensore ex Atalanta. Non è mancata la dedica: "All for you babies", le parole rivolte dal difensore dell'Inter alla sua dolce metà Camilla Bresciani e al bimbo che porta in grembo. Che romanticone.