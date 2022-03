Inter, Bastoni: “Non guardiamo la classifica. Gli assenti? Chi gioca sarà all’altezza”

Le parole del calciatore nerazzurro ai microfoni di DAZN prima del match del Meazza

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Fiorentina di oggi. Ecco le sue considerazioni: "Out ancora De Vrij e Brozovic? Sicuramente sono giocatori importanti, fondamentali per noi. Ci mancheranno, ma abbiamo giocatori in grado di sostituirli e faranno bene. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, senza guardare la classifica, pensando che se vinciamo e facciamo bene possiamo tornare in vetta. La Fiorentina ha qualità, soprattutto davanti. Noi dovremo stare attenti, a questo punto della stagione ogni sfida è difficile".