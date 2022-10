Inter, Bastoni: “Sassuolo più difficile del Barça per certi aspetti. Due obiettivi”

Nel corso dell'intervista concessa a Sport Mediaset, Alessandro Bastoni ha parlato della vittoria col Barcellona e del prossimo impegno di campionato dell'Inter. Questo il nuovo stralcio dell'intervista: "E' stata molto importante. Ci ha dato consapevolezza, sperando che ci aiuti a tracciare la via da percorrere fino a fine stagione. Per certi aspetti sarà più difficile col Sassuolo che col Barcellona, dovremo stare attenti ad una squadra che ci ha già messo in difficoltà in passato. In campionato dobbiamo riprenderci e conquistare tanti punti".