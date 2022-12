Inter, Bellanova non perde tempo. L’esterno non vuole sprecare l’occasione

"L'Inter ha comunque seminato qualche buona sensazione per Inzaghi, ma ha anche ricordato qualche vizio antico, soprattutto in difesa. In un contesto così, ha vinto la voglia di chi finora ha avuto poche occasioni e vissuto di luce riflessa. Ad esempio, uno come Raoul Bellanova, che in tv sta vedendo la crescita mondiale del compagno che finora gli ha sbarrato la strada: in fondo, c’era qualcosa dal vago sapore di Dumfries nel suo inserimento di testa nella rete dell’1-0 e in tanti strappi fisici sulla fascia nel primo tempo. Non si sa quando l’olandese tornerà dalla campagna arancione in Qatar, ma l’ex cagliaritano ha voglia di sfruttare l’occasione e di far capire che c’è vita a destra anche senza Denzel", riporta La Gazzetta dello Sport.