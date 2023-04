CdS – Inter, snodo Benfica: Inzaghi salta in caso di eliminazione, la società si aspetta…

"Il destino di Inzaghi è appeso ad un filo. Un filo che si chiama qualificazione alla prossima Champions. L’Inter non ne può fare a meno e deve essere raggiunta in un modo dell’altro: quindi arrivando almeno al quarto posto in campionato oppure sollevando il trofeo il prossimo 10 giugno a Istanbul". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla sintesi del confronto avvenuto nella pancia di San Siro dopo la sconfitta dell'Inter contro il Monza.

Snodo Benfica

"Il tecnico ha abbandonato lo stadio dopo la mezzanotte, mentre i dirigenti, compreso Zhang, si sono trattenuti per un’altra mezz’ora. Vero è che la classifica si è dannatamente complicata, ma con 8 giornate ancora da disputare, in casa nerazzurra c’è la convinzione che si possa ancora rimettersi in careggiata. Inoltre, dopo il 2-0 in casa del Benfica nell’andata dei quarti e, quindi, con una potenziale semifinale tutta da giocare contro un’avversaria tra Napoli e Milan, la Champions è un’opportunità da sfruttare al massimo", commenta poi il quotidiano. La società si aspetta una reazione contro il Benfica, che rappresenta un vero snodo anche per Inzaghi perché in caso di eliminazione potrebbe esserci l'esonero immediato di Inzaghi.