Inter, Steven Zhang sarà a San Siro per assistere alla Supercoppa il 12 gennaio

Marco Astori

"Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, sarà a Milano per assistere a Inter-Juve di SuperCoppa del 12 gennaio". Questo l'annuncio di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alla Supercoppa Italiana del prossimo 12 gennaio. Secondo il collega, infatti, il presidente Steven Zhang tornerà in Italia per la prima volta dopo mesi per poter assistere alla gara dagli spalti del Meazza.