Alcuni giornali hanno giudicato, in maniera a dir poco punitiva, insufficiente la prestazione di ieri di Christian Eriksen. Fabrizio Biasin commenta così la scelta di alcuni colleghi.

“Se uno dà 5 all’Eriksen di Inter-Borussia fa una scelta precisa: “Non valuto la prestazione, ma il potenziale del giocatore rispetto alla partita”. Per lo stesso principio Darmian avrebbe meritato 10. Queste però si chiamano “pagelle della partita” non “buttiamola in caciara”.