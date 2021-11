Inter, Biasin individua il giocatore chiave: “Non ricordo l’ultima partita sbagliata”

Fabrizio Biasin, giornalista, indica uno dei veri imprescindibili, a sorpresa, nell'Inter

Si reinserisce con grande forza, l'Inter, nella corsa scudetto. E lo fa con una vittoria fondamentale e importantissima contro il Napoli, condannando la squadra di Luciano Spalletti alla prima sconfitta in campionato. E tra i migliori in campo figura Matteo Darmian, che continua a dimostrare di essere un giocatore imprescindibile sulla destra per Simone Inzaghi: "Non ricordo l’ultima partita sbagliata da questo signore qua. Enorme", ha scritto su di lui Fabrizio Biasin su Twitter.