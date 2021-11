Inter, bloccato Onana. Nuovo titolare? Non solo: “L’affare permette al club di…”

Il primo colpo l’Inter l’ha pianificato addirittura in estate, bloccando André Onana dopo averlo individuato quale possibile erede di Samir Handanovic

L'impossibilità, almeno momentanea, di Suning di immettere direttamente capitale all'interno dell'Inter, ha spostato il mirino della dirigenza sul mercato degli svincolati. E il club nerazzurro, come ricordato da Tuttosport, ha già messo a segno il primo affare per il prossimo anno a parametro zero: "Il primo colpo l’Inter l’ha pianificato addirittura in estate, bloccando André Onana dopo averlo individuato quale possibile erede di Samir Handanovic . In Olanda hanno scritto della firma di un pre-contratto con l’Inter ma - al di là di queste indiscrezioni pruriginose -, resta l’accordo per un quadriennale a tre milioni a stagione.

Un’operazione studiata per essere ratificata a inizio 2022, quando i regolamenti lo consentiranno, in ottica giugno anche se - come più volte sottolineato - resta l’incognita legata al futuro di Christian Eriksen e di un suo ritorno all’Ajax perché impossibilitato a giocare in Italia causa defibrillatore. La mossa su Onana ha comunque una doppia valenza: avere già individuato il suo erede, dà al club più forza nell’eventuale trattativa per un rinnovo con Handanovic e, nel contempo, lascia tranquilli nel caso in cui si dovesse arrivare a una separazione (molto dipenderà dalla volontà da parte del capitano di rimettersi in gioco, avendo al fianco in allenamento un altro numero 1)".