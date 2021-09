Inter-Bologna, superati i 32.000 biglietti venduti: altro tutto esaurito in arrivo

Sono già più di 32mila i tifosi nerazzurri che si sono assicurati un posto per assistere alla partita: San Siro corre verso il tutto esaurito

Prosegue la vendita libera per Inter-Bologna, secondo match casalingo della Serie A 2021/2022 in programma sabato 18 settembre alle ore 18 (qui tutti gli anticipi e posticipi fino alla 19^ giornata). Sono già più di 32mila i tifosi nerazzurri che si sono assicurati un posto per assistere dal vivo alla partita: San Siro corre verso il tutto esaurito e sono disponibili anche i biglietti per il Terzo Anello Verde e Rosso. Di seguito tutti i dettagli: