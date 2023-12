Sanchez, out in Coppa Italia e oggi nuovo controllo. “Inzaghi con Arnautovic può schierare…”

Coppia d'attacco inedita per Inter-Bologna. Senza l'indisponibile Alexis Sanchez, Simone Inzaghi è costretto a rivedere i suoi piani iniziali per il reparto avanzato. Ecco quanto evidenziato da Tuttosport oggi: "Alexis Sanchez, dopo aver saltato la Lazio, non ci sarà pure con il Bologna in Coppa Italia e oggi è previsto un nuovo controllo nella speranza di recuperare il cileno per la gara con il Lecce.