Potrebbe essere tutta italiana la retroguardia dell’Inter nel match di stasera col Bologna. Antonio Conte ha recuperato Kolarov, ma l’ex Roma si accomoderà molto probabilmente in panchina perché non ancora al meglio fisicamente. Con Alessandro Bastoni, punto fermo, potrebbero esserci Ranocchia e D’Ambrosio, pronti a far rifiatare De Vrij e Skriniar in vista del delicatissimo impegno di Champions League con lo Shakhtar Donetsk. A riportarlo è Sport Mediaset.