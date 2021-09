Inter-Bologna, Vidal non sarà a disposizione: affaticamento alla coscia destra

Il cileno non andrà neanche in panchina nella gara delle 18 a causa di un affaticamento alla coscia destra

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Inter-Bologna, gara nella quale i nerazzurri dovranno tornare alla vittoria in campionato. Arriva però una brutta notizia per Simone Inzaghi poco prima del fischio d'inizio: Arturo Vidal non sarà infatti a disposizione del tecnico per la gara contro il Bologna a causa di un affaticamento alla coscia destra.