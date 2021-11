Inter, bond ok a gennaio: la situazione. Suning, le voci di una trattativa con PIF…

La società resta impegnata a fondo sul tema rifinanziamento

C'è un passaggio della relazione sulla trimestrale di Inter Media and Communication che sottolinea l’impegno strategico di Suning nel calcio e che spazza via le voci di una possibile cessione del club. La società, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, resta impegnata a fondo sul tema rifinanziamento.