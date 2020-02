Inter, che colpo per il brand: nerazzurri su Amazon. Antonello: “Passo fondamentale”

Nuova importante iniziativa dell’Inter che inizierà la vendita di prodotti ufficiali sul canale Amazon. Questo il comunicato ufficiale del club con il video di presentazione sui social:

L’Inter si unisce ad Amazon e compie un nuovo importante passo nell’espansione del proprio marchio: a partire da oggi è infatti disponibile sul sito di e-commerce il Brand Store del Club nerazzurro all’indirizzo http://www.amazon.it/inter.

Grazie a questa collaborazione, gli utenti Amazon e i tifosi nerazzurri dei maggiori paesi europei hanno adesso la possibilità di acquistare una selezione di articoli di merchandising ufficiale dell’Inter direttamente dal sito di e-commerce. Per celebrare questo importante passo, il club nerazzurro ha inoltre ideato una collezione di capi esclusivi, ispirati alla campagna Not For Everyone e in vendita solamente sullo shop Amazon.

Il video di lancio, pubblicato oggi sui canali ufficiali del Club nerazzurro, presenta il progetto attraverso il claim “Our world in your wishlist”. Lo spot, il cui elemento fondamentale è rappresentato dalla magia, ha visto la partecipazione dei calciatori Lautaro Martinez, Victor Moses, Borja Valero e Ashley Young alle prese con la misteriosa sparizione di alcuni oggetti del loro quotidiano, gli stessi in vendita sul Brand Store nerazzurro di Amazon.

“L’ingresso dell’Inter nel mondo Amazon rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo del nostro brand” ha affermato Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano. “È per noi fondamentale che i tifosi sentano il legame con i colori nerazzurri e legarci ad Amazon rappresenta un’ottima opportunità per avvicinarci ai nostri fan in tutta Europa, rendendo l’acquisto dei nostri prodotti ufficiali ancora più semplice”. Il Brand Store nerazzurro sarà presente sullo store di Amazon in Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.