Cairo: “Inter su Bremer? C’è molto interesse, anche all’estero. Belotti in teoria…”

Il presidente del Toro ha parlato del difensore che piace tanto all'Inter e dell'attaccante che è andato in scadenza di contratto

Urbano Cairo, alla fine dell'Assemblea di Lega Serie A, ha parlato del difensore Bremer - che piace tantissimo all'Inter - anche ai microfoni di Fcinter1908.it. Il presidente del Torino ha sorriso quando gli è stato chiesto dell'interesse dei nerazzurri. «Quanto potrebbe valere Bremer? E... (ride.ndr). Non lo so. Se l'Inter si è già fatta sentire? No (ride ancora.ndr), c'è molto interesse. Molto interesse, molto anche all'estero. Vediamo, aspettiamo. Finiamo bene il campionato, mancano sette partite e non sono poche. Per cui, poi vediamo».