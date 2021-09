Inter-Brozovic, arriva la svolta? “Dal club importante comunicazione a Marcelo”

Oggi Brozo percepisce 3,5 milioni netti a stagione e la volontà è quella di salire fino a una cifra vicina compresa tra i 5 e i 6 milioni

E' tema di grande attualità in casa Inter la questione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic . Il centrocampista è infatti in scadenza il prossimo giugno ma l'intenzione di tutti è quella di proseguire insieme. Come conferma la presenza del padre del giocatore a Milano, che nelle prossime ore incontrerà il club nerazzurro. Spiega La Gazzetta dello Sport: "Oggi Brozo percepisce 3,5 milioni netti a stagione e la volontà è quella di salire fino a una cifra vicina compresa tra i 5 e i 6 milioni. Da parte sua, la dirigenza nerazzurra è intenzionata a venire incontro alle richieste del giocatore riconoscendogli lo status conquistatosi nelle ultime due stagioni .

Ma con una precisa volontà in linea con la politica di contenimento dei costi imposta dalla proprietà a inizio estate. Che tradotto significa non fare follie, come già fatto presente al giocatore e al suo entourage al momento di concordare il rinvio della trattativa dopo la chiusura del mercato. Pur riconoscendo al croato un ruolo centrale nel progetto avviato con Inzaghi, la società intende fare leva sul suo senso di responsabilità, perché i tempi sono quelli che sono. Fino ad oggi, Brozovic ha dimostrato di comprendere perfettamente la situazione, accettando di rinviare ogni discorso al termine dell’estate. Ma adesso i tempi sembrano maturi per discutere in concreto di cifre e obiettivi futuri".