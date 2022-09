Inter, Brozovic esulta: “Tutti insieme”. E arriva il commento di Perisic

Una vittoria di capitale importanza, arrivata in un periodo tutt'altro che semplice. L'Inter ritrova i tre punti grazie a un gol di Marcelo Brozovic nel finale e batte un Torino che ha messo in difficoltà la squadra di Inzaghi per larghi tratti della gara. E prprio il centrocampista croato sui social esulta: "Tutti insieme". Nel post del giocatore nerazzurro è arrivato anche il commento di Ivan Perisic: "Andiamo". Tanti anni con la maglia dell'Inter non si dimenticano facilmente.