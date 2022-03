Inter, Brozovic oggi in gruppo: mai messa in dubbio la sua presenza domani

L’Inter prosegue nell’opera di dosaggio di Marcelo Brozovic in vista della trasferta di domani col Torino

Marco Astori

E' vigilia in casa Inter di un importantissimo snodo per la stagione: i nerazzurri saranno infatti ospiti del Torino domani sera alle 20.45. Chi ci sarà è Marcelo Brozovic, che ha smaltito l'affaticamento al polpaccio e che oggi lavorerà in gruppo per esserci appieno domani: "L’Inter prosegue nell’opera di dosaggio di Marcelo Brozovic in vista della trasferta di domani col Torino.

Ieri il centrocampista croato ha svolto un lavoro personalizzato sul campo della Pinetina e oggi dovrebbe aggregarsi ai compagni per effettuare la rifinitura in gruppo prima della partenza in direzione Torino. Era il piano studiato dopo gli esami di giovedì mattina, che hanno escluso lesioni muscolari dietro l’affaticamento al polpaccio destro, causa dell'uscita dal campo del numero 77 nel secondo tempo del ritorno degli ottavi di Champions League col Liverpool ad Anfield Road martedì sera.

Da quando è arrivato l’esito medico rassicurante, lo staff tecnico dell’Inter ha preparato un piano di recupero graduale per smaltire questo problema fisico. Non è mai stata messa in dubbio la presenza di Brozovic contro il Torino, ma si è reso necessario un approccio conservativo. Nessun carico di lavoro eccessivo e un avvicinamento morbido alla partita", si legge.