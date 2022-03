CdS – Inter, Brozovic tra rinnovo e infortunio: fermento ad Appiano perché…

L'aggiornamento sulla situazione del centrocampista che ieri come raccontato da Fcinter1908.it ha firmato il nuovo contratto con il club nerazzurro

Manca solo l'annuncio, ma Marcelo Brozovic ha già firmato il suo contratto con l'Inter fino al 2026. La notizia, raccontata da Fcinter1908.it, rimbalza anche sul Corriere dello Sport, che si sofferma sul momento del giocatore: "L ’ago della bilancia è sempre Marcelo Brozovic. In una settimana calda per l’Inter, che sabato non potrà sbagliare contro la Fiorentina, molto ruota attorno al croato. Sono i giorni dell’annuncio sul rinnovo, sistemato in un periodo delicato della stagione proprio come era avvenuto per la dirigenza nerazzurra in blocco due giorni dopo Inter-Liverpool. Ma ad Appiano Gentile c’è fermento se si tratta di tastare la disponibilità del centrocampista per l’anticipo di San Siro. Ieri mattina Brozovic ha svolto un allenamento personalizzato sul campo: per non forzare, fino a domani sarà questo il suo menù nel gestire il fastidio al polpaccio accusato otto giorni fa ad Anfield".