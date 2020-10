Gds – Brozovic più svogliato che mai. Conte ha attenuanti: l’Inter paga anche…

C’è ancora una fase difensiva da sistemare, trovare i giusti meccanismi proprio come una stagione fa. Antonio Conte è al lavoro per trovare la soluzione che permetta all’Inter di trovare il giusto equilibrio e allo stesso tempo non perdere pericolosità in attacco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, uno degli aggiustamenti va trovato in mezzo al campo. “Magari scovare pure una soluzione migliore di uno Brozovic più svogliato che mai davanti alla difesa”.

E i nerazzurri pagano anche per un altro aspetto, una preparazione ridotta. “In soldoni: l’Inter è ancora un cantiere, che sta pagando anche la preparazione ridotta rispetto ad altre squadre. L’equilibrio va trovato in fretta, non si può sempre sperare di fare tre o quattro gol per vincere una partita. E il Borussia, anche per motivi di calendario, è già una partita chiave di Champions”.

(Gazzetta dello Sport)