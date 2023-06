Inter, Brozovic ha in testa il Barcellona: arriva la mossa dell’entourage del croato

Ieri Marcelo Brozovic avrebbe dovuto incontrare i dirigenti dell'Al Nassr a Zagabria, ma il centrocampista nerazzurro non ha partecipato al meeting. Brozovic ha in mente il Barcellona con cui avrebbe già raggiunto un accordo pluriennale con ingaggio a salire, con base 7 milioni. Il problema è che il Barça, per le note questioni finanziarie, non ha libertà d’azione nel mercato di entrata.