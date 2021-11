Inter-Brozovic, tutto deciso: “Ecco quando la firma. E ha detto al club che…”

L’Inter aveva ben chiara in testa la richiesta di partenza di Marcelo Brozovic ed ha prospettato un rinnovo di quattro anni intorno ai 5, 5-6 milioni più bonus

L'Inter e Marcelo Brozovic sono ormai ad un passo dal proseguire insieme. E' infatti attesa in queste settimane la fumata bianca per il rinnovo di contratto del professore del centrocampo nerazzurro, che è felice a Milano e vuole restare qui. Spiega infatti Tuttosport: "Le parti si sono incontrate una prima volta, dopo alcuni contatti telefonici, a Milano mercoledì 17 novembre, poi sabato sera allo stadio Penzo di Venezia c’è stato uno scambio di saluti, visto che poco distanti da Beppe Marotta e Piero Ausilio erano seduti Ivan Brozovic, padre e agente di Marcelo, e la legale di fiducia della famiglia che cura gli interessi del giocatore croato.

Dodici giorni fa non si era entrati concretamente nel discorso economico, anche se l’Inter aveva ben chiara in testa la richiesta di partenza di Marcelo Brozovic (sette milioni di euro a stagione) ed ha prospettato un rinnovo di quattro anni intorno ai 5, 5-6 milioni più bonus. C'è ottimismo per la fumata bianca. Da parte del giocatore filtra la netta voglia di rimanere al di là di alcune sirene straniere e se non ci saranno rialzi alla proposta nerazzurra, è possibile che Marcelo Brozovic già prima di Natale firmi il nuovo contratto. Per la felicità di Simone Inzaghi che sul croato aveva speso parole gratificanti".