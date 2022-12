Inter, Dumfries come Hakimi? Addio a cifre da top. E Buchanan può sostituirlo

Sirene inglesi per Denzel Dumfries . L’esterno olandese ai Mondiali si è messo in mostra e in Premier League sono pronti a investire cifre importanti per prenderlo. Ne parla oggi Tuttosport, che fa anche il nome dell’eventuale sostituto per l’Inter.

“Tajon Trevor Buchanan era osservato con grande attenzione in Qatar, anche perché Ausilio deve farsi trovare pronto nel caso in cui arrivi un’offertona per Dumfries. La volontà dell’Inter è infatti quella di realizzare per l’olandese un’operazione in fotocopia a quella che ha portato Hakimi al PSG: affare confezionato in primavera e chiuso prima del 30 giugno, data entro cui dovranno essere incassati 60 milioni. Non ci sarebbe da stupirsi che il Chelsea l’offerta possa farla a gennaio. Per accettarla, questa dovrebbe essere irrinunciabile, però un buon ds deve farsi trovare pronto e Buchanan ha fisico e corsa per rimpiazzare Dumfries”, si legge.