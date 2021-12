Inter-Cagliari, De Vrij è pronto. Recupera pure Ranocchia? Dumfries da valutare. Correa…

Simone Inzaghi può sorridere, l'infermeria nerazzurra inizia a svuotarsi

"Anche Kolarov è tornato arruolabile e convocabile, mentre pure per Ranocchia ci sono sensazioni positive per averlo a disposizione domenica contro il Cagliari. Resta out ancora Darmian, mentre all’inizio della prossima settimana verrà rivalutato anche Correa, uscito per un affaticamento muscolare sabato scorso a Roma. Oggi l’Inter torna ad allenarsi: in vista del Cagliari sono da valutare le condizioni di Dumfries, sostituito all’intervallo a Madrid dopo aver accusato un piccolo fastidio muscolare. Di questi tempi, meglio non rischiare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.