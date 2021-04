Inter-Cagliari Primavera, pagelle: Satriano e Casadei top. Bentornato Oristanio!

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Cagliari Primavera: Satriano insostituibile, Stankovic portiere di altra categoria

Fabio Alampi

Torna al successo l'Inter di Armando Madonna, che batte 2-0 il Cagliari nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera grazie a una doppietta di Martin Satriano.

Queste le pagelle di Fcinter1908:

Stankovic 7,5 Due interventi strepitosi su Luvumbo tengono a distanza il Cagliari. Portiere di categoria differente.

Kinkoue 6 Chiamato a dare risposte importanti dopo le ultime prestazioni tutt'altro che positive, si rende protagonista di buone chiusure ma anche di un buco che, per fortuna dell'Inter, non porta danni. Nel complesso non male, ma non regala la sicurezza che dovrebbe dare al reparto.. (dal 20' st A. Moretti 6 Entra bene in partita)

Hoti 6,5 La grande sorpresa di giornata: titolare a quasi 3 mesi dall'ultima volta, comincia con uno svarione che poteva costare caro. Si riprende e non sbaglia più nulla.

Sottini 6 Luvumbo è velocissimo, intraprendente e attacca soprattutto dalla sua parte: soffre ma non affonda.

Zanotti 7 Ormai non è più un sorpresa: solido, intraprendente, si concede qualche sgroppata da "trattore" che ricordano il suo idolo Zanetti.

Casadei 7,5 Comincia la partita colpendo una clamorosa traversa. Quantità e qualità in mezzo al campo, bene in entrambe le fasi di gioco. È ovunque. (dal 32' st Dimarco sv)

Sangalli 7 Solito schermo davanti alla difesa, non lascia passare un pallone.

Squizzato 6 Trova in Oristanio il compagno ideale con cui dialogare. Nella ripresa qualche leziosismo di troppo che fa infuriare Madonna. (dal 20' st Lindkvist 6 Minuti di qualità)

Vezzoni 6,5 Si distingue per due chiusure sulla linea di porta che valgono come un gol.

Oristanio 6,5 Non giocava titolare da oltre due mesi: non può chiaramente essere al 100%, ma regala alcune fiammate delle sue. Da una sua iniziativa nasce il gol del vantaggio: rientro provvidenziale per l'Inter. (dal 6' st Fonseca 6 Deve recuperare terreno, si impegna)

Satriano 8 Tiene in piedi da solo l'attacco dell'Inter. Sempre sul pezzo, un incubo per i difensori avversari. Segna una doppietta da bomber vero: insostituibile per questa squadra. (dal 32' st Bonfanti sv)

Madonna 6,5 Successo convincente, pur senza brillare eccessivamente. La squadra sembra aver trovato la quadra con il nuovo modulo, ora ci si attendono nuovi miglioramenti in questa seconda parte di stagione.