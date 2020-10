Gds: “Inter, calendario fittissimo: 5 gare in 15 giorni. Ecco due recuperi e due incognite”

Genoa, Shakhtar Donetsk, Parma, Real Madrid e Atalanta: sono questi gli impegni che l’Inter di Antonio Conte dovrà affrontare nei prossimi 15 giorni. E in attesa del secondo tampone che accerti la positività di Achraf Hakimi, il tecnico ha davvero le scelte contate, viste le assenze di Radu, Gagliardini, Young e Skriniar. Spiega la Rosea: “I primi due hanno fatto il tampone ieri e sono in attesa dell’esito. Il test per l’inglese e lo slovacco, ancora in patria, è in programma oggi: domani si saprà qualcosa.

Ma a poche ore dalla sfida contro il Genoa, nessuno dei quattro potrà giocare a Marassi: la speranza per Conte è di recuperare qualche pedina per la trasferta di Donetsk. Si sono invece già negativizzati Bastoni e Nainggolan, convocati per la prima di Champions League: il difensore è entrato nel finale e ha buone probabilità di giocare dall’inizio contro il Genoa, il belga è rimasto in panchina. Ma si è comportato molto bene nell’allenamento di martedì pomeriggio, il primo e unico dal suo rientro: il Ninja potrebbe tornare utile a gara in corso.