Inter, il calendario preoccupa Inzaghi: le soluzioni per continuare a volare

I nerazzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force prima dell'andata degli ottavi di Champions League

L'Inter prosegue la sua marcia in testa alla classifica, ma Simone Inzaghi non abbassa la guardia e sposta l'attenzione sul principale ostacolo che attenderà i nerazzurri nelle prossime settimane: il calendario. Un vero e proprio tour de force che potrà dire molto sulla stagione interista, come scrive La Gazzetta dello Sport: "In 40 giorni, fino alla gara d'andata col Liverpool del 16 febbraio, l'Inter affronterà quattro delle altre sei big della Serie A, oltre alla sfida di Supercoppa del 12 gennaio".

"Primo punto: sedute personalizzate. Rispetto a quanto avveniva con la coppia Conte-Pintus, con Inzaghi c'è un'attenzione maggiore al lavoro individuale, in base alle caratteristiche dei singoli. Praticamente non passa giorno ad Appiano in cui un giocatore o un altro svolga una parte di seduta differenziata rispetto al resto della squadra, per gestire una situazione muscolare di sofferenza. Si chiama prevenzione, lavoro che sarà accentuato nel mese di gennaio, periodo nel quale tra l'altro ci saranno anche gli impegni di Coppa Italia. [...] Nell'Inter tutti hanno avuto un'opportunità, fin qui. Siamo al turnover, che è il secondo punto chiave per gestire le energie nel primo tour de force del 2022. Inzaghi ne fa un uso quasi scientifico, supportato dai dati atletici in possesso del suo staff. È un lavoro di prevenzione sugli infortuni, aiutato dal fatto di avere a disposizione una rosa lunga. E così, non appena i numeri di un giocatore diventano a rischio, scatta la panchina. La cosa, tra l'altro, consente di mantenere a un buon livello di forma contemporaneamente la maggior parte dell'organico".