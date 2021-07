GdS – Inter, Calhanoglu un affare? Il turco è quello che serviva a Inzaghi

L'ex Milan si è già dimostrato risorsa importante per lo sviluppo della manovra nerazzurra

Hakan Calhanohlu si è piazzato nel cuore della manovra dell'Inter e ha già fatto capire che tipo di apporto può dare. I nerazzurri sono pienamente soddisfatti del suo precampionato, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Al posto giusto nel momento giusto. E alle condizioni ottimali per il club. Hakan Calhanoglu è stata una super opportunità, e l’Inter è stata bravissima a cogliere l’attimo e a non farselo sfuggire. Forse è presto per dire se l’occasione si è già trasformata in affare, ma la strada porta dritta in quella direzione. Serviva un uomo di qualità in mezzo al campo, uno che potesse prendere il posto di Eriksen nello scacchiere di Simone Inzaghi. Un dieci che potesse illuminare la fase offensiva, decisivo nell’ultimo passaggio o sui calci da fermo. Perché oltre al danese, l’Inter ha perso anche gli assist di Hakimi: otto nello scorso campionato, secondo miglior uomo assist della rosa dietro allo straordinario Lukaku (10)".