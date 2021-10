Inter, Calhanoglu: “Caviglia non al 100%, ma spero di dare il massimo. Nel modulo…”

Le parole del centrocampista nerazzurro prima del calcio d'inizio del derby d'Italia di questa sera

Hakan Calhanoglu, prima di Inter-Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Ho recuperato bene e col mister abbiamo deciso così per questa partita. La caviglia non è al 100%, ma mi sento molto meglio e spero di dare il massimo. Mi trovo bene nel modulo, in campo do sempre il massimo, poi in panchina ci sono tutti giocatori di qualità e ci sta che qualche volta io non giochi. Siamo una squadra forte".