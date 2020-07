Inter, occasione da non sprecare. Il secondo posto un calmante, ma la ricostruzione passa da…

All’Inter serve una vittoria col Torino, i tre punti porterebbero serenità e farebbero salire la squadra di Conte al secondo posto, al pari della Lazio.

“L’Inter non sa se mangiarsi più le mani o provare a guardare avanti con fiducia. Uscita con un solo punto dalle partite contro Bologna e Verona, la chance per i nerazzurri è quasi paradossale: battendo il Torino supererebbero l’Atalanta e aggancerebbero la Lazio al secondo posto. Nel calcio senza logica del post lockdown, l’occasione è da non sprecare soprattutto per distendere gli animi in casa interista, attraversata da inevitabili tensioni legate al futuro dell’allenatore. Ci ha messo il carico Marcelo Brozovic, cui è stata ritirata la patente di guida perché risultato oltre i limiti all’alcoltest. La società sta valutando provvedimenti, c’è da aspettarsi una pesante multa per il croato che oggi dovrebbe essere in campo, vista anche l’indisponibilità di Vecino“, spiega il Corriere della Sera.

“Finire sopra il quarto posto eviterebbe comunque all’allenatore un paragone scomodo, oggettivamente insensato, con l’ex tecnico Luciano Spalletti che agguantò la qualificazione in Champions per i capelli, all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Il futuro però resta un’incognita da decifrare, per il tecnico e tanti giocatori. Per Skriniar c’è un interessamento del Manchester United, Brozovic piace in Premier League: la ricostruzione passa dalle cessioni. Il secondo posto, può essere un premio di consolazione e un buon calmante”, aggiunge il quotidiano.